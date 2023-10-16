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22:39, 16 октября 2023Мир

Боевое крыло ХАМАС назвало количество заложников в секторе Газа

Боевое крыло ХАМАС заявило, что в секторе Газа находятся от 200 до 250 пленных
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС заявил, что в секторе Газа находятся около 200-250 заложников. Такое количество пленных назвал представитель группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда, пишет телеканал Al Hadath.

При этом он отметил, что не менее 22 пленных погибли при ударах Израиля. Представитель боевого крыла добавил, что группировка освободит иностранных заложников «когда позволят обстоятельства».

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы страны проникло неопределенное число террористов.

Израиль назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Марина Совина
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