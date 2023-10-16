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07:59, 16 октября 2023Интернет и СМИ

Женщина раскрыла мужу правду о его брате и пожалела

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником LunaNova5726 рассказала, что раскрыла мужу правду о его двоюродном брате и пожалела об этом. По словам женщины, после этого она чувствует себя ужасно.

Героиня истории рассказала, что они с мужем вместе семь лет, пять из которых женаты. У ее супруга есть двоюродный брат Аарон, к которому пара всегда хорошо относилась. Она подчеркнула, что он всегда приходил им на помощь в трудных жизненных ситуациях. Например, поддерживал возлюбленных, когда у их родителей были проблемы со здоровьем.

Недавно к автору поста пришла девушка Аарона, с которой он встречается долгое время. Она пожаловалась, что мужчина доставляет ей много неприятностей. Выяснилось, что у Аарона большие проблемы с деньгами, и он жил с возлюбленной, потому что не имел другого дома.

«И наконец, он врет ей о своем местоположении. Он посещает массажные салоны, где мужчин после массажа доводят до оргазма», — раскрыла она. По ее словам, до этого разговора она не знала, каким был Аарон на самом деле.

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Героиня истории рассказала правду о брате своему супругу. Он расплакался и заявил, что теперь у него не осталось ни одного человека, которому он мог бы доверять. Он сказал, что больше не может рассчитывать на Аарона, потому что тот «занимается такой мерзостью».

Женщина призналась, что даже подумать не могла, что это может разрушить их отношения. «Я чувствую себя ужасно», — заключила она.

В комментариях женщину заверили, что она не сделала ничего предосудительного. «Ты сделала то, что должны делать люди в долгих отношениях», «Думаете, врать мужу о его поведении было бы лучше? Это Аарона повел себя некрасиво, а не ты», — высказались они.

Ранее девушка рассказала на портале, как отомстила парню, который врал ей. Она узнала, что возлюбленный в тайне от нее выгнал из дома ее кота, и спрятала его собаку.

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    Мария Большакова
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