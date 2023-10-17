Раскрыта реальная стоимость iPhone 15 Pro Max

Nikkei: себестоимость деталей iPhone 15 Pro Max составила 558 долларов

Себестоимость компонентов iPhone 15 Pro Max составила чуть больше 550 долларов. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Специалисты разобрали новый топовый смартфон Apple на части и проанализировали стоимость компонентов. Выяснилось, что себестоимость деталей устройства составила 558 долларов — это на 12 процентов больше, чем себестоимость iPhone 14 Pro Max. Стоимость 15 Pro Max на американском рынке составила 1199 долларов.

Дисплей iPhone 15 Pro Max на 10 процентов дороже, чем экран iPhone 14 Pro Max, новый чип — на 27 процентов, телеобъектив и система камер — в 3,8 раза дороже. Также авторы выяснили, что титановая рамка флагманского iPhone на 47 процентов дороже, чем рама из стали iPhone 14 Pro Max.

Себестоимость деталей базового устройства iPhone 15 назвали рекордной в своем классе. По сравнению с iPhone 14 она выросла на 16 процентов. Стоимость компонентов нового смартфона составила 423 доллара.

В октябре 2022 года журналисты Nikkei Asia рассказали, что себестоимость iPhone 14 Pro Max составила 501 доллар. Себестоимость деталей iPhone 13 Pro, выпущенного в 2021-м, составила 406 долларов.