Алиев заявил о закрытии темы карабахского конфликта

Президент Азербайджана Алиев: тема карабахского конфликта окончательно закрыта

Тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с жителями Физулинского района, передает ТАСС.

«Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…> Это большое счастье», — сказал он.

Ранее Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди (Степанакерте) — бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). После этого в сети появилось видео, как азербайджанский президент проходит по флагу НКР, расстеленному на полу в здании бывшей администрации республики.