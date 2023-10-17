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12:30, 17 октября 2023Бывший СССР

Алиев заявил о закрытии темы карабахского конфликта

Президент Азербайджана Алиев: тема карабахского конфликта окончательно закрыта

Кадр: Azerbaijani Presidential Press Office / AP

Тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с жителями Физулинского района, передает ТАСС.

«Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…> Это большое счастье», — сказал он.

Ранее Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди (Степанакерте) — бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). После этого в сети появилось видео, как азербайджанский президент проходит по флагу НКР, расстеленному на полу в здании бывшей администрации республики.

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    Алевтина Запольская
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