Певица Диана Арбенина призвала не размышлять о причинах отмены ее тура

Российская певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина назвала слухи о причине отмены ее концертов «диванным пинг-понгом». Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.

Артистка призвала не размышлять о причинах отмены ее гастрольного тура. «Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь. Господа! Концентрируемся на жизни», — подчеркнула Арбенина.

Она опубликовала данный пост на фоне возможной отмены концертов в Ижевске, Новосибирске и Пензе, о которой сообщалось ранее. Известно, что жители Пензы обратились к губернатору с требованием отменить выступление коллектива Арбениной в городе, так как певица не согласна с мнением России по поводу палестино-израильского конфликта.