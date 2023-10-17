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17:45, 17 октября 2023Культура

Арбенина назвала слухи о причине отмены ее концертов «диванным пинг-понгом»

Певица Диана Арбенина призвала не размышлять о причинах отмены ее тура
Диана Арбенина

Диана Арбенина. Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Российская певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина назвала слухи о причине отмены ее концертов «диванным пинг-понгом». Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.

Артистка призвала не размышлять о причинах отмены ее гастрольного тура. «Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь. Господа! Концентрируемся на жизни», — подчеркнула Арбенина.

Она опубликовала данный пост на фоне возможной отмены концертов в Ижевске, Новосибирске и Пензе, о которой сообщалось ранее. Известно, что жители Пензы обратились к губернатору с требованием отменить выступление коллектива Арбениной в городе, так как певица не согласна с мнением России по поводу палестино-израильского конфликта.

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    Сергей Равин
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