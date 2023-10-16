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15:32, 16 октября 2023Культура

Тур Арбениной попал под угрозу срыва из-за жалоб жителей городов

Гастрольный тур Арбениной попал под угрозу срыва из-за жалоб жителей городов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Гастрольный тур лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной попал под угрозу срыва из-за жалоб жителей городов Ижевска, Новосибирска и Пензы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жители Пензы обратились к губернатору с требованием отменить выступление коллектива в городе, так как Арбенина не согласна с мнением России по поводу палестино-израильского конфликта. По мнению пожаловавшихся, певица открыто выступает с поддержкой Израиля, а Россия придерживается нейтралитета в этом вопросе.

В Новосибирске направили письмо местным депутатам Госдумы и Минкульту, напомнив о том, что исполнительница выступала с критикой в адрес специальной военной операции (СВО) на Украине, а жители Ижевска обратились к главе Удмуртской Республики Александру Бречалову с просьбой «не предавать» военных в зоне СВО выступлением «Ночных снайперов».

Согласно программе тура, 17 октября группа должна выйти на сцену в Ижевске, 22-го — в Новосибирске, а 25-го — в Пензе. «Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь. Вуаля!» — заявила Арбенина.

Ранее лидер «Ночных снайперов» назвала действия властей республики Марий Эл диверсией из-за сорванного концерта коллектива.

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    Анастасия Астахова
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