Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:22, 13 октября 2023Культура

Арбенина обвинила власти Марий Эл в диверсии из-за сорванного концерта

Арбенина назвала действия властей Марий Эл диверсией из-за сорванного концерта

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина назвала действия властей республики Марий Эл диверсией из-за сорванного концерта коллектива. Соответствующее видеообращение появилось в ее Telegram-канале.

Исполнительница записала обращение чиновникам республики и назвала их действия недостойными. Арбенина пообещала, что разберется в случившемся и в том, почему власти региона «так себя ведут». Артистка добавила, что еще встретится с жителями республики.

«Этот сорванный концерт, эту отмену я расцениваю как диверсию против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, любит свою публику и который несет ответственность за то, что обещает. А я обещала приехать», — поделилась лидер группы.

По данным Telegram-канала Mash, ранее на сессии Госсобрания Марий Эл один из депутатов возмутился тем фактом, что певица собирается выступить в республике, несмотря на то что с 2014 года критиковала позицию России. После этого министр культуры Марий Эл Константин Иванов заявил об отмене выступления группы.

11 октября сообщалось, что британский музыкант, бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в нецензурной форме потребовал от недовольных поклонников «свалить» с его сольного концерта в Лондоне.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    Путин рассказал о продажах оружия Украиной

    Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

    Оценена угроза для КНДР от захода в порт Южной Кореи американского авианосца

    Александр Васильев назвал самую стильную женщину в России

    Экс-редактор Первого канала Овсянникова опровергла слухи об отравлении

    Подмосковные врачи «залатали» мужчине сердце с гнойным воспалением

    Российских преподавателей заподозрили в пропаганде идеологии АУЕ

    Экономист назвал преимущества для стран в СНГ

    В США опровергли тезис о проигрыше России в информационной войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости