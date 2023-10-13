Арбенина обвинила власти Марий Эл в диверсии из-за сорванного концерта

Арбенина назвала действия властей Марий Эл диверсией из-за сорванного концерта

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина назвала действия властей республики Марий Эл диверсией из-за сорванного концерта коллектива. Соответствующее видеообращение появилось в ее Telegram-канале.

Исполнительница записала обращение чиновникам республики и назвала их действия недостойными. Арбенина пообещала, что разберется в случившемся и в том, почему власти региона «так себя ведут». Артистка добавила, что еще встретится с жителями республики.

«Этот сорванный концерт, эту отмену я расцениваю как диверсию против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, любит свою публику и который несет ответственность за то, что обещает. А я обещала приехать», — поделилась лидер группы.

По данным Telegram-канала Mash, ранее на сессии Госсобрания Марий Эл один из депутатов возмутился тем фактом, что певица собирается выступить в республике, несмотря на то что с 2014 года критиковала позицию России. После этого министр культуры Марий Эл Константин Иванов заявил об отмене выступления группы.

11 октября сообщалось, что британский музыкант, бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в нецензурной форме потребовал от недовольных поклонников «свалить» с его сольного концерта в Лондоне.