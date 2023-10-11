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20:22, 11 октября 2023Культура

Лидер Pink Floyd потребовал от поклонников «свалить» с его концерта

Лидер Pink Floyd Уотерс выгнал недовольных фанатов со своего концерта в Лондоне
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский музыкант, бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в нецензурной форме потребовал от недовольных поклонников «свалить» с его сольного концерта в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Фанаты Уотерса были недовольны тем, что артист в течение часа читал с ноутбука на сцене собственные мемуары вместо того, чтобы петь. В частности, 80-летний певец декламировал заметки о своих питомцах.

Возмущенных этими действиями зрителей Уотерс выгнал с концерта.

Отмечается, что в программе шоу был заявлен новый альбом The Dark Side Of The Moon Redux, переосмысленная версия пластинки Pink Floyd 1973 года.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина начала расследование в отношении Роджера Уотерса по подозрению в разжигании ненависти. Отмечается, что во время концерта в столице Германии на музыканте была похожая на нацистскую форму одежда. На руке у Уотерса была красная повязка.

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    Сергей Равин
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