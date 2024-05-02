Российские полицейские накрыли бордель с миллионными оборотами

Mash: в центре Петербурга полицейские накрыли бордель

В центре Петербурга полицейские накрыли бордель с миллионными оборотами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным ведомства, публичный дом располагался на Невском проспекте. Уголовный розыск задержал троих администраторов и предполагаемого организатора из Москвы. Последний отрицает свою причастность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что бордель был открыт в мае 2022 года. Он принимал только богатых клиентов, а стоимость услуг составляла около 180 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за организацию публичного дома в помещении арендованной квартиры.