Разработана передовая технология для исследования планет

НАСА разработало новую двигательную установку для планетарных миссий

НАСА разработало передовую технологию движения для будущих миссий по исследованию планет с использованием небольших космических кораблей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Новая электрическая двигательная установка позволит выполнять сложные орбитальные маневры с высоким показателем характеристической скорости (дельта-v). Она работает с использованием малой мощности и имеет высокую пропускную способность топлива, то есть использует большую общую массу топлива в течение всего срока службы, чтобы обеспечить необходимый для выполнения маневра импульс.

Субкиловаттный двигатель NASA-H71M на эффекте Холла обеспечивает дельта-v до восьми километров в секунду, что позволяет разработать следующее поколение малых космических кораблей для проведения научных миссий. Такой корабль может самостоятельно маневрировать с низкой околоземной орбиты (НОО) на Луну или даже с геосинхронной переходной орбиты (ГТО) на Марс.

Это также увеличит радиус действия вторичных космических кораблей, которые до сих пор были ограничены научными целями, совпадающими с траекторией запуска основной миссии. Новая технология позволит второстепенным миссиям существенно отклоняться от траектории основной миссии, что облегчит исследование более широкого круга научных целей.