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11:05, 2 мая 2024Силовые структуры

В российском ресторане мужчина украл из сумки 500 тысяч рублей и попал на видео

В московском ресторане мужчина украл из женской сумки 500 тысяч рублей

В московском ресторане камера наблюдения запечатлела, как 37-летний мужчина похитил из женской сумки 500 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

По данным правоохранителей, преступление произошло в ресторане на Болотной набережной. Потерпевшая является сотрудницей этого заведения. В тот день она оставила свои вещи за барной стойкой и ушла из зала. В это время похититель совершил кражу.

На кадрах видно, как мужчина в черной одежде и в черной кепке заходит в ресторан, осматривается, заходит за барную стойку, подходит к сумке и забирает из нее деньги и быстро выходит из заведения.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали, но украденные деньги он успел потратить. Выяснилось, что мужчина приехал в столицу на заработки. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Казани двое мужчин и женщина с ребенком обворовали несколько жилых подъездов и попали на камеры видеонаблюдения.

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      Анна Габай
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