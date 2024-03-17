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12:38, 17 марта 2024Силовые структуры

Россиянка с ребенком обворовала несколько подъездов и попала на видео

В Казани двое мужчин и женщина с ребенком обворовали несколько жилых подъездов

В Казани двое мужчин и женщина с ребенком обворовали несколько жилых подъездов и попали на камеры видеонаблюдения. Видео публикует Telegram-канал Mash Iptash.

На публикуемых кадрах видно, как группа злоумышленников заходит в подъезды, после чего выходит из них с хранившимися в предбанниках вещами жильцов. Среди украденного — санки, снегокаты и даже одежда. На видео попали не только лица воров, но и номера их автомобиля.

Известно, что пострадавшие намерены написать коллективное заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Москвы предотвратил кражу сумки с 46 миллионами рублей из чужого автомобиля и попал на видео.

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      Марк Леонов
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