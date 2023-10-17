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08:41, 17 октября 2023Силовые структуры

Сбежавшего из российской колонии рецидивиста нашли

Силовики поймали сбежавшего из хабаровской колонии рецидивиста

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Силовики нашли и задержали сбежавшего из хабаровской колонии рецидивиста. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Беглеца поймали ранним утром 17 октября недалеко от исправительного учреждения. Он доставлен в отдел полиции, после чего будет возвращен в места лишения свободы. Против него возбуждено уголовное дело о побеге.

Он исчез из карцера днем ранее, отогнув решетку на окне. Его наказали за нарушение порядка.

38-летний заключенный в 2020 году был осужден на шестилетний срок за умышленное причинение вреда здоровью потерпевшему с летальным исходом. В мае ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в поселке Лазо. У рецидивиста имеются судимости за кражи, грабежи и угон автомобилей.

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    Любовь Ширижик
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