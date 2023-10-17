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14:40, 17 октября 2023Культура

Звезда «Реальных пацанов» объяснил свой отказ возвращаться в «Елки»

Актер Богданов объяснил свой отказ сниматься в «Елках» разочарованием в проекте

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский актер Антон Богданов объяснил свой отказ сниматься в последних фильмах новогодней франшизы «Елки» тем, что разочаровался в проекте. Его слова приводит KP.RU.

Звезда сериала «Реальные пацаны» отметил, что уже возвращался во франшизу в качестве режиссера. Он снимал эпизод про программистов из Перми в восьмой части «Елок». Однако Богданов был расстроен тем фактом, что монтировал новеллу не он. «Я увидел абсолютно не то кино, которое снимал. Они вырезали много ключевого, трогательного, волшебного и новогоднего. Поэтому, когда меня позвали в "Елки-9", я сказал: "Не, ребят. Либо я снимаю и сам монтирую, либо без меня"», — заявил артист.

Он также добавил, что десятые «Елки», премьера которых состоится этой зимой, может стать последней частью киносерии. «Надо вовремя уходить. Должны же они когда-то одуматься уже», — резюмировал Богданов.

Ранее Антон Богданов рассказал, что подружился с актером Константином Хабенским на съемках фильма «Огонь» после ночных бесед в трейлере. Звезда «Реальных пацанов» заявил, что во время создания картины у них было около 19 рабочих смен, а их «вагончики стояли напротив друг друга в чистом поле».

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    Сергей Равин
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