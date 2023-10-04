Звезда «Реальных пацанов» подружился с Хабенским после ночных бесед в трейлере

Актер Богданов рассказал, что подружился с Хабенским после бесед в трейлере

Российский актер Антон Богданов рассказал, что подружился с Константином Хабенским на съемках фильма «Огонь» после ночных бесед в трейлере. Его слова приводит StarHit.

Артист заявил, что во время создания картины у них было около 19 рабочих смен, а их «вагончики стояли напротив друг друга в чистом поле». «А что ночью делать, когда ты не в кадре? Сидеть чаи гонять? Он выглядывал, стучал ко мне и приглашал в гости. Потом я уже просто так заходил, зная, что Константин Юрьевич там — так и коротали время каждую ночь», — признался звезда сериала «Реальные пацаны».

Он также вспомнил, что Хабенский не уставал от его вопросов и был рад отвечать коллеге. Богданов отметил, что знаменитый актер обычно занят из-за плотного рабочего графика, но соглашается на съемки даже в малобюджетных кинопроектах, если считает их интересными.

Ранее Антон Богданов признался, что покинул сериал «Реальные пацаны» после совета Константина Хабенского.