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13:11, 23 июля 2023Культура

Звезда «Реальных пацанов» покинул сериал после совета Хабенского

Звезда «Реальных пацанов» Богданов покинул сериал после совета Хабенского

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер и звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов заявил о том, что покинул проект после совета Константина Хабенского. Об этом он сообщил в разговоре с NEWS.ru.

Исполнитель роли Антохи признался, что принял решение прекратить участие в съемках несколько лет назад. «Из "Реальных пацанов" в итоге я ушел сам лет пять назад. Как говорит Константин Юрьевич Хабенский, надо иногда из некоторых штанов вырастать. Вот и я вырос: уже не хотел надевать костюм автослесаря или гопника даже в рамках сценария», — подчеркнул Богданов.

Актер добавил, что честно рассказал о своих намерениях режиссеру и продюсерам сериала, которые с пониманием отнеслись к его уходу. Артист договорился с создателями проекта о количестве серий, которые он должен отработать, чтобы никого не подвести, после чего его персонажа вывели из «Реальных пацанов».

Ранее российский актер театра и кино Дмитрий Иосифов, исполнивший роль Буратино в детском советском фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино», рассказал, что обошел несколько тысяч конкурентов во время проб в картину.

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    Анастасия Астахова
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