Бедная невеста сбежала после свадьбы с деньгами отца жениха

В Индии невеста из бедной семьи сбежала после свадьбы с деньгами отца жениха

В индийском штате Харьяна невеста сбежала после свадьбы с деньгами и драгоценностями. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

Невесту подыскал отец жениха — житель села Биласпур Ашок Кумар. Он хотел женить младшего сына и по совету знакомого обратился к свахе. Девушка по имени Прити, которую та предложила, оказалась из бедной семьи, но Кумара это не смутило: он пообещал не просить приданого и сам помог ее родственникам деньгами.

После официального бракосочетания я вернулся домой с новой снохой. На свадьбе гуляли допоздна, а утром мой сын ушел на работу. После этого Прити исчезла Ашок Кумар отец жениха

После побега девушки Кумар проверил хранившиеся в доме ценности и недосчитался 150 тысяч рупий (176 тысяч рублей). Кроме того, пропали некоторые украшения.

Когда он рассказал о случившемся свахе, та пообещала, что попробует связаться с Прити. После этого Кумару стал угрожать ее знакомый.

В конце концов мужчина обратился в полицию. Теперь сбежавшую девушку разыскивают правоохранительные органы. Помимо нее в нарушении закона подозревают сваху и ее знакомого.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей мужа перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец жениха договорился о браке сына с девушкой через посредника.