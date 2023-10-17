Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:52, 17 октября 2023Экономика

Крупнейший производитель чипов передумал строить завод на Тайване

Bloomberg: TSMC передумала строить завод упаковки микрочипов на севере Тайваня

Фото: Ann Wang / Reuters

Крупнейший производитель микрочипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) передумал строить завод в Тайване. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания анонсировала проект стоимостью в 2,9 миллиарда долларов в августе: завод планировали возвести на севере острова, рядом с действующими заводами TSMC. По словам гендиректора производителя, завод нужен для удовлетворения растущего спроса — новая площадка позволит удвоить объем мощностей по выпуску продвинутой упаковки чипов.

Против расширения индустриального парка в Таоюане выступили местные жители. Граждане пожаловались, что правительство скупает землю в окрестностях по цене ниже рыночной, чтобы увеличить промзону.

Материалы по теме:
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023

Тайвань является крупнейшим в мире производителем чипов, а микросхемы TSMC используются «почти в каждой категории электронных устройств по всему миру». По словам директора национальной разведки США Аврил Хейнс, в случае если Китай начнет военную агрессию в отношении Тайваня, остановка выпуска чипов ударит по глобальной экономике. Ее потери, по различным оценкам, составят порядка 600 миллиардов долларов в год.

На мощностях TSMC ранее выпускали российские процессоры «Эльбрус». Компания заявила о прекращении сотрудничества с Россией после начала спецоперации на Украине. В начале июня 2022 года Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 мегагерц и литографического оборудования, которое можно использовать для производства микросхем. В результате на острове застряла крупная партия товаров.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выходит из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что об этом говорил Путин?

    Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом

    Назван простой способ защитить зрение

    В Петербурге сотрудница бара бросилась врукопашную на гостя и попала на видео

    Евросоюз при фон дер Ляйен сравнили с прицепной лошадью к повозке НАТО

    Россияне объяснили причины нежелания покупать IPhone 15

    Описан новый закон природы

    Крупнейший производитель чипов передумал строить завод на Тайване

    Выплаты по госдолгу России начнут превышать расходы на медицину

    VK анонсировала новый проект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости