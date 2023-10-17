Крупнейший производитель чипов передумал строить завод на Тайване

Bloomberg: TSMC передумала строить завод упаковки микрочипов на севере Тайваня

Крупнейший производитель микрочипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) передумал строить завод в Тайване. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания анонсировала проект стоимостью в 2,9 миллиарда долларов в августе: завод планировали возвести на севере острова, рядом с действующими заводами TSMC. По словам гендиректора производителя, завод нужен для удовлетворения растущего спроса — новая площадка позволит удвоить объем мощностей по выпуску продвинутой упаковки чипов.

Против расширения индустриального парка в Таоюане выступили местные жители. Граждане пожаловались, что правительство скупает землю в окрестностях по цене ниже рыночной, чтобы увеличить промзону.

Тайвань является крупнейшим в мире производителем чипов, а микросхемы TSMC используются «почти в каждой категории электронных устройств по всему миру». По словам директора национальной разведки США Аврил Хейнс, в случае если Китай начнет военную агрессию в отношении Тайваня, остановка выпуска чипов ударит по глобальной экономике. Ее потери, по различным оценкам, составят порядка 600 миллиардов долларов в год.

На мощностях TSMC ранее выпускали российские процессоры «Эльбрус». Компания заявила о прекращении сотрудничества с Россией после начала спецоперации на Украине. В начале июня 2022 года Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 мегагерц и литографического оборудования, которое можно использовать для производства микросхем. В результате на острове застряла крупная партия товаров.