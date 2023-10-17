Экс-посол назвал помощь США Израилю малой долей от необходимого Украине

Экс-посол США Фридман: Израилю нужно гораздо меньше помощи, чем Украине

Израилю нужно гораздо меньше военной помощи со стороны США, чем Украине. Об этом высказался экс-посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью каналу Fox News.

«Израиль нуждается в крупных объемах поставок боеприпасов <...> в том числе и для [комплексов ПРО] Iron Dome <...> Но ему не нужно и малой доли необходимого Украине. Однако Израиль действительно нуждается в небольшой помощи, несколько миллиардов долларов — один, два или три, но это ничто по сравнению с [оказанной Украине помощью]», — заявил он.

Ранее стало известно, что Израиль попросил у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Отмечается, что эта сумма серьезно превышает ту, которую Белый дом запланировал согласовать в Конгрессе для выделения Израилю и Украине — 2 миллиарда долларов. Законопроект с таким объемом помощи двум государствам предложит конгрессменам президент Джо Байден после того, как Палата представителей выберет нового спикера.