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09:35, 17 октября 2023Мир

Экс-посол назвал помощь США Израилю малой долей от необходимого Украине

Экс-посол США Фридман: Израилю нужно гораздо меньше помощи, чем Украине

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израилю нужно гораздо меньше военной помощи со стороны США, чем Украине. Об этом высказался экс-посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью каналу Fox News.

«Израиль нуждается в крупных объемах поставок боеприпасов <...> в том числе и для [комплексов ПРО] Iron Dome <...> Но ему не нужно и малой доли необходимого Украине. Однако Израиль действительно нуждается в небольшой помощи, несколько миллиардов долларов — один, два или три, но это ничто по сравнению с [оказанной Украине помощью]», — заявил он.

Ранее стало известно, что Израиль попросил у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Отмечается, что эта сумма серьезно превышает ту, которую Белый дом запланировал согласовать в Конгрессе для выделения Израилю и Украине — 2 миллиарда долларов. Законопроект с таким объемом помощи двум государствам предложит конгрессменам президент Джо Байден после того, как Палата представителей выберет нового спикера.

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    Виктория Кондратьева
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