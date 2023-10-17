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07:34, 17 октября 2023Мир

Израиль попросил у США 10 миллиардов долларов

NYT: Израиль попросил у США чрезвычайную помощь на 10 млрд долларов

Израиль попросил у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника среди чиновников.

Отмечается, что эта сумма серьезно превышает ту, которую Белый дом запланировал согласовать в Конгрессе для выделению Израилю и Украине — 2 миллиарда долларов. Законопроект с таким объемом помощи двум государствам предложит конгрессменам президент Джо Байден после того, как Палата представителей выберет нового спикера.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон может одновременно помогать Украине и Израилю фразой «кто, если не мы». По его словам, США являются самой мощной страной в истории мира, поэтому они способны поддержать оба государства без ущерба собственной международной безопасности.

Глава Пентагона Ллойд Остин высказал аналогичное мнение. Он подтвердил, что Вашингтон сможет оказывать военную помощь Киеву и Иерусалиму одновременно. «США — самая мощная страна в мире. Мы способны (...) выполнять свои обязательства и осуществлять поставки на многие театры [боевых действий] одновременно», — пояснил он.

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    Екатерина Подвигина
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