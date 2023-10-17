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02:04, 17 октября 2023Мир

Иран не исключил участие в палестино-израильском конфликте

Глава МИД Абдоллахиян: Иран может вступить в палестино-израильский конфликт

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Иран может вступить в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, передает агентство IRNA.

По словам главы ведомства, Тегеран «рассматривает все возможности». Он подчеркнул, что ни одна из сторон не может быть равнодушной к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Абдоллахиян также отметил, что на протяжении нескольких месяцев Саудовская Аравия пыталась добиться нормализации отношений с Израилем, однако «теперь принята четкая позиция».

Ранее министр допустил применение «любых превентивных мер» против Израиля в ближайшие часы. Он указал, что лидеры сопротивления не позволят израильской стороне делать в Газе все, что она захочет.

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    Марина Совина
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