Иран допустил возможность превентивных мер против Израиля

МИД Ирана допустил применение превентивных мер против Израиля в ближайшие часы

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лидеры сопротивления не позволят Израилю делать в Газе все, что он захочет. Об этом сообщило агентство IRNA.

Он пояснил, что речь идет не только о движении «Хезболлах». Глава иранского МИД отметил, что группы сопротивления были стихийно созданы по всему региону для «противостояния многократным актам агрессии» со стороны Израиля. Хосейн Амир Абдоллахиан также допустил применение «любых превентивных мер» в ближайшие часы.

Ранее замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Израиль столкнется с открытием новых фронтов в случае начала наземной операции в секторе Газа, которая станет пересечением красных линий.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.