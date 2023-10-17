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17:25, 17 октября 2023Экономика

Китайцев накажут за долгие обеды

Руководство iFlytek обвинило более ста сотрудников в длительных отлучках на обед

Фото: Aly Song / Reuters

Руководство китайской компании iFlytek, занимающейся разработкой технологий искусственного интеллекта, обвинило более ста сотрудников в длительных перерывах на обед. Об этом сообщает Bloomberg.

Нарушителей трудового распорядка обвинили в том, что те тратили на обеденные перерывы больше отведенного для этих целей часа. Руководство компании не устроил тот факт, что в разгар рабочего дня большая часть сотрудников покинули свои места и выстроились в очередь за бесплатными обедами с курицей в кафетерии кампуса.

Во избежание повторения подобных инцидентов начальство выпустило общеорганизационную памятку, в которой пригрозило нарушителям порядка дисциплинарными мерами. Так, сотрудники, которые потратят на обед больше часа, согласно нововведению, получат неудовлетворительную оценку «С». «Мы скажем "нет" любым действиям, которые противоречат ценностям компании», — заключили в iFlytek.

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Зарегистрированная в Шанхае компания занимается разработкой различных категорий технологической продукции — от роботов-переводчиков до программного обеспечения для искусственного интеллекта для автомобилей. В настоящее время iFlytek является одним из лидеров китайского рынка высоких технологий.

До 2021 года ряд разработчиков в КНР жаловались на жесткий распорядок дня. Так называемую отраслевую культуру «996», подразумевавшую шестидневную рабочую неделю и 12-часовые трудовые будни, отменили в разгар коронавирусной пандемии. Согласно действующему законодательству азиатской страны, рабочий день не должен превышать восьми часов, а продолжительность трудовой недели не может быть больше 44 часов.

Отмена «убийственного» рабочего графика принесла китайцам в том числе негативные последствия. Ранее Reuters сообщало, что после запрета правительством системы «996» зарплаты сотрудников некоторых местных технологических компаний сократились на 17 процентов. При этом работники утверждали, что после сокращения длительности трудовых будней их нагрузка никак не изменилась.

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    Анатолий Акулов
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