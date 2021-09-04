Запрет убийственного графика огорчил китайцев

Китайское правительство запретило использовать убийственный график «996», предполагающий шестидневную рабочую неделю со сменами по 12 часов. Запрет огорчил некоторых китайцев, сообщает Reuters.

Отдельные сотрудники китайской технологической компании ByteDance (владелец TikTok) с ужасом обнаружили, что их зарплаты в августе сократились на 17 процентов из-за отмены «996». «Моя рабочая нагрузка на самом деле не изменилась. Но, к сожалению, зарплата ниже», — признался менеджер по продуктам.

В китайской социальной сети Weibo активно обсуждалось падение доходов из-за сокращения рабочей недели. Так пост о том, следует ли компаниям повышать зарплату, чтобы компенсировать работникам потерю сверхурочных и удержать кадры, набрал более 120 миллионов просмотров. «Получив свою зарплату в этом месяце, я хочу знать — есть ли другие компании, которые все еще практикуют «996» в Шанхае?» — написал один из сотрудников ByteDance.

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Несмотря на очевидный вред для физического и ментального здоровья работников, график «996» считается почетным и воспринимается самими китайцами как преимущество перед американскими и европейскими конкурентами. Кроме того, китайское законодательство обязывает платить за переработки на выходных в два раза больше, а на праздниках — в три раза больше. По закону рабочий день в Китае длится восемь часов, а продолжительность рабочей недели не должна превышать 44 часа.

Китайское правительство озаботилось вопросом соблюдения прав трудящихся не только в технологическом секторе. В центре внимания находятся компании, занимающиеся доставкой. Их часто обвиняют в стремлении ускорить курьеров в ущерб безопасности. Чтобы избежать несчастных случаев, государство рассматривает возможность увеличить количество перерывов для курьеров. Крупная служба доставки Meituan, ранее также отказавшаяся от графика «996», уже согласилась предоставить сотрудникам дополнительное время для отдыха.

Власти города Сямынь также потребовали предоставлять курьерам 20-минутный перерыв каждые четыре часа работы. Однако в соцсети Weibo это требование восприняли неоднозначно: обязательные перерывы могут сказаться на доходах курьеров, получающих плату за каждый доставленный заказ. «Разве они не будут ездить еще быстрее?» — задался вопросом один из пользователей.

Китайское правительство запретило обязательный во многих компаниях график «996» из-за растущего общественного недовольства. Последней каплей стали сообщения о смертях на рабочем месте. Верховный суд КНР назвал убийственную практику незаконной, указав, что работники имеют право на отдых и отпуск. «Работодатели могут призывать усердно трудиться, но при этом не должны забывать о своих обязанностях», — говорилось в совместном заявлении суда и Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения.