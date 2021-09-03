Китай запретил убийственный рабочий график

Власти Китая запретили компаниям использовать убийственный график «996», то есть шестидневную рабочую неделю с двенадцатичасовым графиком, сообщает «Би-би-си». Компаниям напомнили, что работники имеют право на отпуск и восьмичасовой рабочий день.

Согласно трудовому законодательству Китая, стандартный рабочий день составляет восемь часов, максимум — 44 часа в неделю. Любая сверхурочная работа должна оплачиваться отдельно. Но в крупнейших компаниях страны — особенно в процветающем технологическом секторе — сотрудники часто работают по убийственному графику «996» (с 9:00 до 21:00 шесть дней в неделю).

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В заявлении, опубликованном Верховным судом Китая совместно с министерством труда страны, подробно изложены десять судебных решений, касающихся трудовых споров. Многие из них связаны с принуждением рабочих к работе по убийственному графику «996». Во всех судебных делах приговор был вынесен в пользу работников.

Из-за растущего общественного недовольства властям Китая становится все сложнее закрывать глаза на существующую ситуацию. «Наступил переломный момент, когда у официальных лиц нет возможности замалчивать последствия нарушения прав рабочих. Особенно после двух громких случаев смертей на работе», — отметила доктор социологических наук Гонконгского политехнического университета Дженни Чан.

В 2021 году два сотрудника онлайн-платформы Pinduoduo умерли с разницей в несколько недель: один молодой работник потерял сознание по дороге домой после долгого рабочего дня и умер, а другой покончил жизнь самоубийством.

В августе 2021 года Верховный суд Китая ополчился на крупные частные компании, использующие шестидневную рабочую неделю с двенадцатичасовым графиком. Суд назвал такой режим незаконным и напомнил, что работники имеют право на отдых и отпуск, а работодатели обязаны соблюдать закон о восьмичасовом рабочем дне.

