Лукашенко захотел взять пример с Ирана в вопросе санкций

Лукашенко: иранский опыт противодействия санкциям важен для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил иранский опыт противодействия западным санкциям и захотел взять пример с Тегерана. Об этом он заявил во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентное. Но вы уже научились в какой-то степени противостоять этому. И ваш опыт для нас весьма важен», — сказал Лукашенко.

По его словам, за время санкций Иран не снизил уровень развития, а, наоборот, значительно, прибавил. Президент выразил надежду, что общение с иранским политиком получит хороший практический результат.

Ранее Лукашенко заявил, что страны Содружество Независимых Государств (СНГ) ждут непростые времена. По его словам, главы государств смогут осчастливить свои народы, если сообща решат «некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решить».