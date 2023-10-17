В России собрались усложнить покупку жилья с материнским капиталом

В Госдуме предложили ужесточить условия покупки жилья с материнским капиталом

В России собрались усложнить условия покупки жилья с использованием материнского капитала. В Госдуме предложили поправки в закон, которые обяжут согласовывать с органами опеки любое приобретение недвижимости таким способом, пишут «Известия».

Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. «Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала. Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно», — заявил депутат Сергей Колунов.

Парламентарии напомнили, что сейчас получать разрешение органов опеки и попечительства нужно только при продаже купленного с применением маткапитала жилья. Предложенная мера нужна для борьбы с обналичиванием маткапитала, которое запрещено законом. По данным экспертов, ежегодно в России происходит порядка 2000-2500 таких преступлений.

Чаще всего такие схемы проворачивают через фиктивную покупку жилья. Например, аварийные, непригодные для проживания дома продаются гораздо дороже их реальной стоимости, а разницу потом делят между собой недобросовестные риелторы и владельцы капитала.

Ранее купленное с использованием материнского капитала жилье захотели помечать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). С помощью такой меры граждан хотят обезопасить от недобросовестных продавцов, которые заключают сделки без упоминания необходимости выделить доли.

