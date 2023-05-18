Купленное на маткапитал жилье захотели помечать

«Известия»: купленное на маткапитал жилье будет получать пометку в ЕГРН

Жилье, купленное с использованием материнского капитала, будет получать соответствующую пометку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщают «Известия».

Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и комитета по вопросам семьи, женщин и детей внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому социальный фонд должен будет сообщать в Росреестр информацию о том, что жилье было приобретено на маткапитал.

Пока информация об использовании маткапитала содержится только в реестре Соцфонда, и невозможно проверить, на что из него направили средства. Однако граждане, которые приобретают жилье подобным образом, должны выделять доли детям, при этом соответствующая пометка нигде не ставится. С помощью нового законопроекта граждан хотят обезопасить от недобросовестных продавцов, которые заключают сделки без упоминания необходимости выделить доли.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что средства материнского капитала в России захотели разрешить тратить на покупку жилья по принципам исламского банкинга. По словам депутата, поправки в законодательство о проведении такого эксперимента уже подготовлены и согласованы.