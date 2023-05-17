В России захотели разрешить тратить маткапитал по-новому

Депутат Аксаков: маткапитал разрешат тратить на покупку жилья в исламском банкинге

Средства материнского капитала в России захотели разрешить тратить на покупку жилья по принципам исламского банкинга. О новом способе использования таких выплат рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.

По словам депутата, поправки в законодательство о проведении такого эксперимента уже подготовлены и согласованы. «Принципиально вопрос согласован, мы уже договорились со всеми согласующими институтами о том, что материнский капитал будет использоваться в том числе в исламских инструментах для покупки жилья», — заявил Аксаков.

Парламентарий добавил, что принять закон во всех чтениях планируют в июне. Аксаков надеется, что новые правила начнут действовать с 1 июля.

В конце 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. Исламские законы запрещают ссужать деньги под проценты, поэтому у обычных банков нет продуктов, удовлетворяющих условиям партнерского финансирования. Последнее предполагает предоставление займов без взимания вознаграждения, то есть финансирование их в качестве посредника при заключении договоров лизинга или купли-продажи с рассрочкой, а также предоставление поручительств и денег компаниям через участие в уставных капиталах.

Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. О планах участия в пилотной программе заявили 14 организаций, причем 12 из них являются нефинансовыми, то есть не находятся в поле регулирования и надзора регулятора.