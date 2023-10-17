В Австрии рассказали об «огненном миксе» российских войск на поле боя
Российская армия использует против украинских военнослужащих «огненный микс», вынуждая их отказаться от масштабных атак. Об этом рассказал военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью изданию Welt.
Он отметил, что российские силы отражают атаки противника с помощью артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО), беспилотников-камикадзе, а также противотанковых управляемых ракет и мин. По словам полковника, сейчас украинские военные атакуют небольшими группами, поэтому их продвижение затягивается. Помимо этого, добавил он, подобная тактика может привести к огромным потерям.
Рейснер также заявил о провале контрнаступления украинских войск Он указал, что их цель, которая заключалась в выходе к Азовскому морю за несколько недель, не была достигнута. «Главное заблуждение заключалось в том, что Украина якобы сможет достигнуть своих оперативных целей даже при нехватке необходимого военного потенциала», — считает эксперт. Кроме того, он подчеркнул, что Киев недооценил прочность российской обороны.