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05:33, 17 октября 2023Мир

В Австрии рассказали об «огненном миксе» российских войск на поле боя

Полковник Райснер: ВС России отражают атаки ВСУ с помощью артиллерии и дронов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Stringer / Reuters

Российская армия использует против украинских военнослужащих «огненный микс», вынуждая их отказаться от масштабных атак. Об этом рассказал военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью изданию Welt.

Он отметил, что российские силы отражают атаки противника с помощью артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО), беспилотников-камикадзе, а также противотанковых управляемых ракет и мин. По словам полковника, сейчас украинские военные атакуют небольшими группами, поэтому их продвижение затягивается. Помимо этого, добавил он, подобная тактика может привести к огромным потерям.

Рейснер также заявил о провале контрнаступления украинских войск Он указал, что их цель, которая заключалась в выходе к Азовскому морю за несколько недель, не была достигнута. «Главное заблуждение заключалось в том, что Украина якобы сможет достигнуть своих оперативных целей даже при нехватке необходимого военного потенциала», — считает эксперт. Кроме того, он подчеркнул, что Киев недооценил прочность российской обороны.

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    Марина Совина
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