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16:29, 17 октября 2023Моя страна

Нацпарк в Башкирии показал разыскивающих еду лосей

Нацпарк «Башкирия» показал видео с разыскивающими еду лосями

В нацпарке «Башкирия» фотоловушка зафиксировала лосей, разыскивающих еду. Видео с ними опубликовано на странице учреждения во «ВКонтакте».

В нацпарке рассказали, что летом лоси ищут питание в основном в темное время суток. К концу осени они сбросят рога и смогут прятаться в лесной чаще, стараясь не попадаться на глаза хищникам — в таком случае они смогут обороняться только копытами.

Ранее нацпарк «Башкирия» опубликовал забавное видео с медведем. На кадрах видно, что хищник производит круговые движения, похожие на танец.

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    Сергей Истомин
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