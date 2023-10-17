Нацпарк в Башкирии показал разыскивающих еду лосей

Нацпарк «Башкирия» показал видео с разыскивающими еду лосями

В нацпарке «Башкирия» фотоловушка зафиксировала лосей, разыскивающих еду. Видео с ними опубликовано на странице учреждения во «ВКонтакте».

В нацпарке рассказали, что летом лоси ищут питание в основном в темное время суток. К концу осени они сбросят рога и смогут прятаться в лесной чаще, стараясь не попадаться на глаза хищникам — в таком случае они смогут обороняться только копытами.

Ранее нацпарк «Башкирия» опубликовал забавное видео с медведем. На кадрах видно, что хищник производит круговые движения, похожие на танец.

