Продавцам на Ozon запретили торговать навозом

Стало известно о запрете продавать навоз на Ozon

Российский маркетплейс Ozon повысил штрафы для продавцов в 2,5 раза, расширил перечень нарушений, а также ужесточил контроль за отменами сделок и ввел черный список продавцов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Mash.

Штраф за просроченную или отмененную посылку составит 1,5 процента от стоимости товара. Наказание грозит за проблемы с описанием товара, например, при отсутствии маркировки 18+ или если у изображения есть проблемы с авторскими правами. Отдельно запрещена торговля автомобильными шинами и навозом.

С 26 октября 30 процентов отмен от общего числа заказов, сделанных продавцом, приведет к блоку на неделю, а повторное нарушение — к вечному блоку. С 31 октября отменяется пониженная комиссия при продаже техники Apple — вместо 0,5 процента будет 4-5 процентов.

В комментарии «Ленте.ру» представитель Ozon объяснила, что торговать навозом со своего склада по-прежнему можно, но нельзя использовать для хранения помещения компании. Штраф за просроченную или отмененную посылку и раньше составлял 1,5 процента, но теперь он составит не менее 50 рублей.

Также в компании попросили напомнить, что заранее объявили обо всех изменениях, подавляющее большинство продавцов не заметят изменений в правилах, а пониженная комиссия для техники Apple изначально вводилась на временной основе.

Ранее сообщалось, что Wildberries решил отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard, введенную на прошлой неделе. Перед этим представитель компании принял участие в совещании в Генпрокуратуре, где стороны обсудили систему работы с товаром ненадлежащего качества.