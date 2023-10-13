Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Wildberries решил отменить комиссию 3% при оплате картами Visa и Mastercard

Wildberries решил отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. Об этом представитель маркетплейса сообщил «Ленте.ру».

Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы. «Компания подчеркивает свою социальную ориентированность и приверженность принципам защиты прав потребителей», — отметили в Wildberries.

Компания пошла на такой шаг после совещания в Генеральной прокуратуре. Поясняется, что в ходе рабочей встречи стороны также дополнительно обсудили систему работы с товаром ненадлежащего качества, а именно: плата за возврат таких товаров не взимается, при этом в случае отказа от товара надлежащего качества компания возвращает покупателю стоимость товара за исключением расходов на его обратную логистику.

Wildberries с 9 октября ввел комиссию за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard. Размер комиссии составил 3 процента от стоимости покупки. Изменение объяснили проблемами с платежами.