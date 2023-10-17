Названы самые дешевые заграничные направления на Новый год

АТОР: самыми дешевыми новогодними направлениями стали Турция и Египет

Самыми дешевыми заграничными направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет. Стоимость путевок на праздники назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным участников отрасли, на январских праздниках пакетный тур «все включено» на двоих в Турцию в среднем стоит 187 тысяч рублей, включая перелет. Аналогичная путевка в Египет обойдется в 242 тысячи рублей.

Средняя стоимость пакетных туров в Объединенные Арабские Эмираты на новогодних каникулах достигает почти 323 тысяч рублей с перелетом. Слетать в Таиланд вдвоем получится за 342 тысячи, а на Шри-Ланку — за 396 тысяч рублей.

При этом поездка по России будет стоить около 73 тысяч рублей, в большинстве случаев эта сумма не включает авиабилеты. В АТОР добавили, что у российских туристов также пользуются популярностью Куба, Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.

Ранее россиянам раскрыли стоимость горнолыжного отдыха в Сочи зимой. «Цена на апартаменты стартует от 2,8 тысячи рублей за сутки с персоны вне январских праздников. И от 5,7 тысячи рублей за сутки в период новогодних каникул», — рассказала гендиректор «Красной Поляны» Яна Перепечаева.

