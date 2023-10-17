Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:07, 17 октября 2023Путешествия

Пассажиры самолета поссорились из-за войны в Израиле и сорвали вылет

News.com.au: пассажиры Jetstar поссорились из-за войны в Израиле и сорвали вылет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажиры авиакомпании Jetstar поссорились на борту из-за конфликта Израиля и Палестины и едва не сорвали рейс. Подробностями поделился портал News.com.au.

Уточняется, что рано утром 17 октября самолет австралийского лоукостера готовился отправиться из Сиднея в Мельбурн. Прямо перед вылетом один из пассажиров сначала потребовал заменить ему место, но не пересел, а потом попросил разрешения пойти в туалет, но так и не воспользовался им.

Материалы по теме:
«Моего родственника разрезали пополам» Жители Израиля — об атаке ХАМАС, пережитых страданиях и национальном горе
«Моего родственника разрезали пополам»Жители Израиля — об атаке ХАМАС, пережитых страданиях и национальном горе
Сегодня
«Здесь кромешный ад» Жители Израиля и спасшиеся от расстрела ХАМАС россияне — о зверствах террористов и страхе за жизнь
«Здесь кромешный ад»Жители Израиля и спасшиеся от расстрела ХАМАС россияне — о зверствах террористов и страхе за жизнь
10 октября 2023

Другого пассажира возмутило поведение мужчины, и он сказал: «Возьми себя в руки, в Палестине идет война». Между путешественниками вспыхнула ссора, они начали кричать друг на друга и напугали попутчиков. «Я была очень обеспокоена, такого не ожидаешь на внутреннем рейсе в Австралии», «Поскольку они говорили о войне, мы все очень нервничали», — рассказывали очевидцы журналистам.

В итоге один из оппонентов решил покинуть самолет, и лайнер вернулся к терминалу. «Мы понимаем, что ситуация заставила некоторых людей на борту почувствовать себя неловко, — заявили в Jetstar. — В результате нам пришлось задержать рейс и извиниться перед клиентами за неудобства». Борт благополучно вылетел в Мельбурн после задержки более чем на два часа.

Ранее арабскую стюардессу израильской авиакомпании El Al уволили после того, как она опубликовала пост в поддержку ХАМАС на своей странице в соцсетях. «Ситуация сложная, да помилует Бог шахидов», — написала бортпроводница.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выходит из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что об этом говорил Путин?

    На Украине заявили о выполнении требований для вступления в Евросоюз

    Стало известно о запрете тренерам работать с бросившим партнершу фигуристом

    Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB

    В российском регионе возбудили дело после изнасилования посетителя кафе шваброй

    В США заявили об ответственности Зеленского за массовую гибель людей

    Военкор рассказал о ситуации на фронте в преддверии зимы

    Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом

    Назван простой способ защитить зрение

    В Петербурге сотрудница бара бросилась врукопашную на гостя и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости