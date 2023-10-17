Пассажиры самолета поссорились из-за войны в Израиле и сорвали вылет

News.com.au: пассажиры Jetstar поссорились из-за войны в Израиле и сорвали вылет

Пассажиры авиакомпании Jetstar поссорились на борту из-за конфликта Израиля и Палестины и едва не сорвали рейс. Подробностями поделился портал News.com.au.

Уточняется, что рано утром 17 октября самолет австралийского лоукостера готовился отправиться из Сиднея в Мельбурн. Прямо перед вылетом один из пассажиров сначала потребовал заменить ему место, но не пересел, а потом попросил разрешения пойти в туалет, но так и не воспользовался им.

Другого пассажира возмутило поведение мужчины, и он сказал: «Возьми себя в руки, в Палестине идет война». Между путешественниками вспыхнула ссора, они начали кричать друг на друга и напугали попутчиков. «Я была очень обеспокоена, такого не ожидаешь на внутреннем рейсе в Австралии», «Поскольку они говорили о войне, мы все очень нервничали», — рассказывали очевидцы журналистам.

В итоге один из оппонентов решил покинуть самолет, и лайнер вернулся к терминалу. «Мы понимаем, что ситуация заставила некоторых людей на борту почувствовать себя неловко, — заявили в Jetstar. — В результате нам пришлось задержать рейс и извиниться перед клиентами за неудобства». Борт благополучно вылетел в Мельбурн после задержки более чем на два часа.

Ранее арабскую стюардессу израильской авиакомпании El Al уволили после того, как она опубликовала пост в поддержку ХАМАС на своей странице в соцсетях. «Ситуация сложная, да помилует Бог шахидов», — написала бортпроводница.

