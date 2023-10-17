Перенесшего инсульт пожилого россиянина выгнали из больницы за плохое поведение

В Карелии перенесшего инсульт пенсионера выгнали из больницы за плохое поведение

В карельском городе Костомукша пожилого жителя поселка Боровой Владимира Капацевича доставили в больницу, где он перенес инсульт. Позже пенсионера выгнали из медучреждения за то, что он якобы плохо себя вел и грубил персоналу. После мужчина замерз в лесу. Об этом рассказала дочь россиянина Ирина Бедина на своей странице во «ВКонтакте».

Женщина пояснила, что ее отцу стало плохо 11 октября, его госпитализировали в Костомукшу с подозрением на инфаркт. В больнице Капацевича разместили в реанимации сосудистого отделения, спустя сутки его перевели в общую палату.

Россиянка все это время общалась с пожилым родственником по телефону. «Он сообщил мне, что врач ему поставил диагноз — инсульт и сказал, что лечение будет длительным (месяц). Из разговоров с отцом я понимала, что он многого не помнит из того, что случилось с ним за последние сутки. Он нервничал, переживал, много курил, грубил, когда я ему говорила, что он находится в больнице. Ему казалось, что он дома», — поделилась она.

По ее словам, она понимала, что отец встревожен и ведет себя не совсем адекватно из-за перенесенного удара. Женщина не поддавалась панике, поскольку ожидала, что за пенсионером будут наблюдать врачи.

13 октября она вместе с супругом прибыла в медучреждение, чтобы проведать родственника и передать ему вещи. Однако в больнице пенсионера не оказалось. Медсестра заявила, что старика «выгнали из-за плохого поведения» и направили в приемный покой. В том отделении Капацевича также не обнаружили.

Женщина, находясь в растерянности, стала звонить отцу. Тот не мог понять, где находится, но уверял, что стоит около дома в Боровом. Соседи по просьбе россиянки не увидели мужчин уна пороге.

Позже пожилой россиянин стал рассказывать, что видит деревья и воду, его речь была несвязной, он несколько раз падал. Его дочь вызвала полицию и волонтеров отряда «Лиза Алерт».

Пенсионера нашли вечером 15 октября, он увяз в болоте. Как утверждает Бедина, представители больницы с ней не связывались. В комментариях под постом Бединой от имени официального паблика Минздрава Карелии говорится, что в больнице организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Карелии рыбака Виктора Юрка, пропавшего в шторм, спасли варенье и костюм.