Под Петербургом пенсионерка разбирала вещи в сарае и нашла РПГ-26

Пенсионерка под Санкт-Петербургом нашла в сарае противотанковую гранату РПГ-26

В Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом 66-летняя пенсионерка разбирала вещи в сарае на даче и нашла реактивную противотанковую гранату (РПГ-26). Об этом стало известно «Фонтанке».

Пожилая женщина рассказала прибывшим по вызову специалистам-взрывотехникам, что странное оружие принадлежало ее мужу.

Тот участвовал в боевых действиях в Чечне.

Эксперты изъяли предмет. Орудие было завернуто в промасленную бумагу.

Ранее сообщалось, что в Смоленске ученик пятого класса нашел в клумбе гранату и принес ее в школу. Прибывшие на место правоохранители забрали гранату на экспертизу и выяснили, что это немецкая осколочно-фугасно-трассирующая граната от артиллерийского выстрела.