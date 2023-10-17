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10:26, 17 октября 2023Россия

Под Петербургом пенсионерка разбирала вещи в сарае и нашла РПГ-26

Пенсионерка под Санкт-Петербургом нашла в сарае противотанковую гранату РПГ-26

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

В Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом 66-летняя пенсионерка разбирала вещи в сарае на даче и нашла реактивную противотанковую гранату (РПГ-26). Об этом стало известно «Фонтанке».

Пожилая женщина рассказала прибывшим по вызову специалистам-взрывотехникам, что странное оружие принадлежало ее мужу.
Тот участвовал в боевых действиях в Чечне.

Эксперты изъяли предмет. Орудие было завернуто в промасленную бумагу.

Ранее сообщалось, что в Смоленске ученик пятого класса нашел в клумбе гранату и принес ее в школу. Прибывшие на место правоохранители забрали гранату на экспертизу и выяснили, что это немецкая осколочно-фугасно-трассирующая граната от артиллерийского выстрела.

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    Анна Щербакова
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