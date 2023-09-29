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08:27, 29 сентября 2023Россия

Российский школьник нашел в клумбе старую гранату и принес ее в школу

В Смоленске пятиклассник нашел в клумбе старую гранату и принес ее в школу

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Смоленске ученик пятого класса нашел в клумбе гранату и принес ее в школу. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, 11-летний школьник хотел сдать найденную гранату в музей. На входе в образовательное учреждение он сообщил, что у него в портфеле взрывное устройство, но он ничего опасного не задумал. Замдиректора он рассказал, что гранату нашел на улице во время прогулки у дома на Студенческой улице.

Прибывшие на место правоохранители забрали гранату на экспертизу и выяснили, что это немецкая осколочно-фугасно-трассирующая граната от артиллерийского выстрела. Снаряд решили не отправлять в музей и уничтожили.

Ранее в селе Верхние Ачалуки Малгобекского районе Ингушетии двое школьников подорвались на гранате, когда находились в сарае. У одного из них диагностировали осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, у другого — проникающее ранение в грудь и живот.

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    Анастасия Шейкина
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