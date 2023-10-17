Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 17 октября 2023Мир

Посол России в Израиле назвал главную причину эскалации конфликта

Посол Викторов: ошибки Запада стали причиной эскалации конфликта с Палестиной

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Одна из главных причин эскалации палестино-израильского конфликта — отсутствие продвижения в деле политического урегулирования из-за ошибок Запада. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Одна из коренных причин неожиданного, на первый взгляд, рецидива резкой эскалации обстановки и беспрецедентного обострения палестино-израильского конфликта — это отсутствие какого-либо продвижения в деле его политического урегулирования. Это стало закономерным, к сожалению, следствием провальной политики наших бывших западных партнеров, которые пытались монополизировать урегулирование без учета коренных интересов проживающих здесь народов», — заявил посол.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном виновнике повреждения на Balticconnector

    Володин предложил Байдену попытаться победить на дебатах Зюганова

    Жителям элитного ЖК запретили входить в дом

    Дорогое жилье в Москве стало еще дороже

    Посол описал ситуацию в Газе фразой «хаос и катастрофа»

    В Киеве заявили о важности дружбы с Польшей в жестоком мире

    Названы существенные плюсы занятий спортом на улице осенью и зимой

    VK анонсировала новый проект

    Экономист рассказал о будущем курса рубля

    В Петербурге восьмилетней девочке сломали руку на первой тренировке по дзюдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости