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13:54, 17 октября 2023Мир

Посол России в Израиле заявил об одном россиянине среди заложников ХАМАС

Посол России в Израиле Викторов: среди заложников установлен один россиянин

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Среди заложников исламистской группировки ХАМАС точно установлен один россиянин, однако допускается, что их может быть больше. Об этом во время брифинга заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Один человек — это установлено. Есть предположение, что их там может быть и больше с учетом состава израильского населения и того, что в том регионе, где эта акция проводилась хамасовцами, большая русскоязычная группа людей», — рассказал посол.

Ранее Викторов заявил, что по данным израильской стороны, в списке находящихся в секторе Газа заложников палестинского движения ХАМАС находится один гражданин России. Дипломат также уточнил, что в настоящее время в списке пропавших без вести числятся девять россиян.

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    Максим Габриелян
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