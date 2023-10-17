Посол России в Израиле заявил об одном россиянине среди заложников ХАМАС

Посол России в Израиле Викторов: среди заложников установлен один россиянин

Среди заложников исламистской группировки ХАМАС точно установлен один россиянин, однако допускается, что их может быть больше. Об этом во время брифинга заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Один человек — это установлено. Есть предположение, что их там может быть и больше с учетом состава израильского населения и того, что в том регионе, где эта акция проводилась хамасовцами, большая русскоязычная группа людей», — рассказал посол.

Ранее Викторов заявил, что по данным израильской стороны, в списке находящихся в секторе Газа заложников палестинского движения ХАМАС находится один гражданин России. Дипломат также уточнил, что в настоящее время в списке пропавших без вести числятся девять россиян.