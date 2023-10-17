Прокуратура начала проверку из-за переехавшей на авто россиянку сотрудницы УК

В Щелково идет проверка из-за сотрудницы УК, переехавшей на машине девушку

Прокуратура начала проверку из-за сотрудницы управляющей компании в Щелково, которая переехала на машине девушку. Об «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия») УК РФ. Пострадавшая находится в больнице, ее состояние состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как уточнила «Ленте.ру» начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, на месте происшествия также работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что недовольные работой УК «Паритет» собрались у здания подрядной организации. Россияне выкрикивали жалобы на холод в помещениях и плохое состояние подвалов. Одна из сотрудниц компании прошла мимо толпы и села в автомобиль, а затем поехала навстречу перегородившим дорогу жильцам.

В сеть попало видео с места происшествия. На кадрах машина сначала сбивает девушку с ног, а затем переезжает ее.