Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:39, 17 октября 2023Силовые структуры

Прокуратура начала проверку из-за переехавшей на авто россиянку сотрудницы УК

В Щелково идет проверка из-за сотрудницы УК, переехавшей на машине девушку

Кадр: Telegram-канал «Агентство «Москва»

Прокуратура начала проверку из-за сотрудницы управляющей компании в Щелково, которая переехала на машине девушку. Об «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия») УК РФ. Пострадавшая находится в больнице, ее состояние состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как уточнила «Ленте.ру» начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, на месте происшествия также работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что недовольные работой УК «Паритет» собрались у здания подрядной организации. Россияне выкрикивали жалобы на холод в помещениях и плохое состояние подвалов. Одна из сотрудниц компании прошла мимо толпы и села в автомобиль, а затем поехала навстречу перегородившим дорогу жильцам.

В сеть попало видео с места происшествия. На кадрах машина сначала сбивает девушку с ног, а затем переезжает ее.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Новые российские рубли раскритиковали из-за одного здания. Что с ним не так?

    Футболист попытался продать полицейскому украденную вазу за 244 миллиона рублей

    Грету Тунберг задержали в Лондоне

    На Украине опровергли отказ Израиля принимать Зеленского

    Стало известно о повреждении еще одного кабеля в Балтийском море

    Рогов заявил об обнаружении осколков ракет ATACMS в Бердянске

    Арбенина назвала слухи о причине отмены ее концертов «диванным пинг-понгом»

    Снявшую наращенные ресницы блогершу сравнили с инопланетянином в сети

    Экоактивисты облили краской достопримечательность в Европе

    Прокуратура начала проверку из-за переехавшей на авто россиянку сотрудницы УК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости