Сотрудница УК переехала на машине недовольную отоплением россиянку

Сотрудница УК в Щелково переехала на машине недовольную отоплением жительницу

Сотрудница управляющей компании (УК) из подмосковного города Щелково переехала на машине жительницу, которая пожаловалась на отсутствие отопления в доме. На инцидент обратил внимание Telegram-канал Mash.

По данным канала, недовольные работой УК «Паритет» собрались у здания подрядной организации. Россияне выкрикивали жалобы на холод в помещениях и плохое состояние подвалов. Одна из сотрудниц компании прошла мимо толпы и села в автомобиль, а затем поехала навстречу перегородившим дорогу жильцам.

В сеть попало видео с места происшествия. На кадрах машина сначала сбивает девушку с ног, а затем переезжает ее. Пострадавшая осталась лежать на дороге, степень причиненных ей травм не уточняется.

Ранее вооруженная арбалетом жительница многоэтажного дома в Воронеже запретила заходить в подъезд рабочим, приехавшим менять лифты. Она объяснила свой поступок тем, что УК заставляет проживающих в здании менять лифты за собственные деньги.