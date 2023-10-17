В США заявили о просчете Запада по России

Экс-дипломат Фримэн: санкции Запада против России ослабили США

Западные санкции оказали противоположный эффект, ослабив США вместо России. Об этом заявил бывший американский дипломат Чэс Фримэн в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

По его мнению, введенные против России ограничения лишь наносят ущерб репутации Запада. Он также указал на тот факт, что многие страны нацелены на отказ от доллара как средства торговых расчетов. В качестве альтернативы рассматривается китайский юань или создание искусственной валюты, отметил экс-дипломат.

Ранее экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу назвал шесть ошибок Вашингтона в отношениях с Москвой. В частности, он отметил, что США и их союзники «не раз подогревали бессмысленный конфликт».