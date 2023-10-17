Путин призвал политические элиты США перестать пытаться кого-либо подавлять

Президент России Владимир Путин обратился к политическим элитам США русской поговоркой «век живи — век учись». Об этом во вторник, 17 октября, пишет ТАСС.

Глава государства заметил, что Вашингтону следует научиться искать компромиссы и уважать других, чтобы отпала необходимость кого-то подавлять. «А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам», — напомнил российский лидер.

По его словам, Соединенные Штаты «протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу», однако упускают, что уважение к другим людям, странам, народам заключается в том, чтобы учитывать их интересы.

Летом 2022 года Путин назвал США великой державой с большим будущим и отметил, что эта страна заслуживает уважения. При этом российский лидер заявил, что американская политическая элита «на всех смотрит свысока», и добавил, что внутренние проблемы Соединенных Штатов «дают о себе знать».