Президент России Владимир Путин назвал США великой державой с большим будущим

Президент России Владимир Путин назвал США великой державой с большим будущим и отметил, что эта страна заслуживает уважения. Слова российского лидера прозвучали на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

При этом Путин заявил, что американская политическая элита «на всех смотрит свысока». Он добавил, что и внутренние проблемы США «дают о себе знать». «Внутренние проблемы, ошибки элит правящих, они, безусловно, дают о себе знать. Как раз в силу того, что внутренние проблемы нарастают. Они нарастают в экономике — это мы видим по инфляции», — сказал Путин.

Во время своего выступления на ПМЭФ, Владимир Путин также заявил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя «посланниками Господа» на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. По словам главы государства, интересы американской стороны объявляются священными.

Ранее президент России уличил страны Запада в том, что они относятся к другим странам как к колониям и заднему двору, отрицают реальность и противодействуют ходу истории. «Западные элиты мыслят категориями прошлого века, относятся к странам вне "золотого миллиарда" как к колонии и людям второго сорта», — заявил он.