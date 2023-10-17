Пьяного россиянина задержали за вторую попытку поджечь военкомат

В Уфе задержали пьяного мужчину, пытавшегося дважды сжечь военкомат

Полиция Уфы Республики Башкортостан задержала 21-летнего местного жителя, который дважды пытался поджечь здание военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, первый раз мужчина попался сотрудникам в конце августа с канистрой бензина у сборного пункта на улице Революционной. Полицейские побеседовали с задержанным и отпустили, но спустя полтора месяца его вновь обнаружили около здания военкомата в состоянии алкогольного опьянения и с пятилитровой бутылкой бензина.

На этот раз сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемого горючую смесь и зажигалку. Мужчина оказался ранее судим. Проводится проверка.

Ранее мужчина попался полицейским во время прогулки с гранатой около здания военкомата в Ишимбае Республики Башкортостан.