Мужу политолога Шульман предсказали банкротство из-за долга по аренде

RT: у Михаила Шульмана нашли долг в 168 тыс. руб. за аренду земли в Москве

Департамент имущества города Москва взыскал с мужа политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) бизнесмена Михаила Шульмана 168 тысяч рублей долга за аренду муниципальной земли. Предприниматель обжаловал решение суда, однако юристы предсказывают, что его неисполнение может грозить Шульману иском о банкротстве. Об этом сообщает RT.

Согласно картотеке арбитражных дел, Шульман не рассчитался за аренду участка на Бауманской улице в период с июля по декабрь 2022 года. Помимо указанной суммы, он также должен был оплатить пени в размере 5,7 тысячи рублей. Власти города подали на Шульмана в суд в июне 2023 года, в сентябре иск был удовлетворен. Однако 25 сентября предприниматель подал на апелляцию.

При этом председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова отметила, что Департамент имущества Москвы может досрочно расторгнуть договор с Шульманом при неуплате арендной суммы два раза подряд. В таком случае встанет вопрос о принадлежащем бизнесмену здании, которое располагается на участке. «Поскольку у ИП Шульмана уже сформировалась задолженность перед городом, у юристов департамента есть возможность выйти с иском о банкротстве индивидуального предпринимателя», — заявила юристка.

Кроме того, арендодатель может инициировать взыскание через судебных приставов. В качестве обеспечения приставы вправе наложить арест на здание, чтобы Шульман не смог его продать. Однако лишить должника права собственности на объект не получится.

Отмечается, что за аренду участка Шульман платил по 336 тысяч рублей в год. При этом аренда зала для тренировок в принадлежащем ему здании стоит 700 тысяч рублей в месяц. По подсчетам издания, Михаил Шульман, его сестра Лариса, мать Екатерина и племянник Федор в разные годы владели около 40 объектами недвижимости в Москве и Архангельской области. Суммарно их стоимость приближается к полумиллиарду рублей.

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