Спрос на новый iPhone у россиян вырос в 1,5 раза

Ретейлеры заявили о повышенном спросе на новый iPhone в России

Спрос на новый iPhone 15 у россиян оказался выше, чем на флагманскую модель прошлого года. Об этом со ссылкой на данные ретейлеров пишут «Известия».

В сети МТС продажи последней модели начались в конце сентября, и за первые две недели спрос на нее оказался в 1,5 раза больше, чем на iPhone 14 за аналогичный период в 2022 году, отметили в компании. На маркетплейсе Wildberries на данный момент продажи iPhone 15 на 66 процентов лучше, чем были у iPhone 14.

Подобную тенденцию подтвердили и в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota. Активнее всего россияне покупают более дорогие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, заявил представитель оператора. В «М.Видео-Эльдорадо» на этапе предзаказа продажи iPhone 15 оказались в 2,5 раза выше, чем предыдущей модели, а в первые дни продаж — примерно вдвое больше.

В пресс-службе компании объяснили позитивную динамику спроса общим восстановлением покупательской активности, а также налаженными процессами закупки и логистики ретейлеров. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что на хорошие продажи повлияло и то, что многие опасения потребителей, связанные с iPhone 15, не оправдались. Так, ходили слухи о том, что часть функций новинки будет недоступна в России и что корпус новой модели менее прочен, добавил он.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что росту продаж в крупных сетях магазинов способствовало сокращение серого рынка техники. По его словам, в текущем году основные продажи смартфонов происходят именно в легальном ретейле.

Ранее стало известно, что себестоимость компонентов iPhone 15 Pro Max составила чуть больше 550 долларов. Специалисты разобрали новый смартфон Apple на части и проанализировали стоимость составляющих, она оказалась на 12 процентов больше, чем себестоимость iPhone 14 Pro Max. При этом на американском рынке 15 Pro Max продается по цене от 1199 долларов.