Стилист Рогов назвал самых модных знаменитых мужчин в России

Стилист Рогов: Бикович и Нагиев — самые модные знаменитые мужчины в России

Стилист Александр Рогов назвал самых модных знаменитых мужчин в России в рамках нового выпуска на YouTube-канале #БезФильтров.

В первую очередь эксперт выделил звезду «Холопа» Милоша Биковича. «Он пример маскулинности для женщин в нашей стране. Это пиджак, это некий серый трикотаж, брюки, ботинки», — пояснил специалист.

В то же время он внес в список актера, шоумена и ведущего Дмитрия Нагиева, который стал лицом нового отечественного бренда Idol, а также актера и ведущего Ивана Урганта. Кроме того, в перечне оказался режиссер Федор Бондарчук. «Это всегда красиво, это классные костюмы, чуть-чуть небрежно. Он наш Дэвид Бекхэм по стилю», — высказался Рогов о последнем.

Ранее в октябре российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев также назвал самого стильного мужчину в России. Собеседник заявил, что до переезда в Санкт-Петербург самым модным являлся актер и продюсер Федор Бондарчук.