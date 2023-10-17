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12:52, 17 октября 2023Бывший СССР

В Армении захотели углубить сотрудничество с ЕС

Пашинян заявил, что Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой в Страсбурге, передает ТАСС.

«Важно подчеркнуть, что наши отношения основаны на общей системе ценностей. Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом и не хотим каким-либо образом противопоставлять это нашим региональным отношениям», — заявил Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении на встрече с еврокомиссаром по антикризисному управлению Янезом Ленарчичем заявил, что Ереван нуждается в финансовой поддержке в связи с ситуацией с беженцами из Нагорного Карабаха.

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